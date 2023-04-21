Події

18:31 21.04.2023

Серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення війни з територіальними поступками на користь РФ - Генштаб ЗСУ

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Серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення війни з територіальними поступками на користь РФ - Генштаб ЗСУ

Чутки про швидке закінчення бойових дій із територіальними поступками на користь РФ поширюють серед особового складу російських окупантів на утримуваних ними територіях, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у п'ятницю.

"Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку. Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій із територіальними поступками на користь Російської Федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників", - ідеться в повідомленні.

Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у Скадовську, поступово виводяться з міста на раніше окуповану територію Автономної Республіки Крим, повідомили в Генштабі.

Теги: #війна #термін #окупанти

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