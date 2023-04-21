Події

14:17 21.04.2023

Два "шахеди" влучили в нафтобази під час нічної атаки РФ - директор "А-95"

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Два "шахеди" влучили в нафтобази під час нічної атаки РФ - директор "А-95"

Два дрони Shahed, якими РФ атакувала низку областей у ніч на п'ятницю, влучили в нафтобази, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Із чотирьох "шахедів", які не збили цієї ночі, два точно влучили в нафтобази в різних областях", - написав він у своєму фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, очевидці говорять про новий вид потужніших Shahed.

Він зазначив, що галузь нафтопродуктозабезпечення залишається під прицілом ворога, і, попри відсутність офіційної інформації, влучання і втрати тисяч тонн пального є щомісяця.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на п'ятницю застосували близько 10 дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала протиповітряна оборона, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за добу РФ завдала 23 авіаційні удари, здійснила 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - наголосили в Генштабі.

Влучання в об'єкти інфраструктури зафіксовано в Полтавській і Вінницькій областях.

Теги: #нафтобази #шахеди

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