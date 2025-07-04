Інтерфакс-Україна
Події
12:40 04.07.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства з виробництва бойових частин для "Шахедів"

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства з виробництва бойових частин для "Шахедів"
Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" (Сергіїв Посад, Московська обл. РФ), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України", - йдеться в повідомленні у Телеграмі у п'ятницю.

За інформацією, підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.

Результати ураження уточнюються.

Теги: #шахеди #інститут #московська_область #ураження

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