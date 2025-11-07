ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

У ніч на 6 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим.

"Дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений", - йдеться у дописі ССО у телеграм.

Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.