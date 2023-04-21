Події

07:19 21.04.2023

Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

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Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

Російські окупанти в ніч на п'ятницю застосували близько 10 дронів "Шахед-136", 8 із яких ліквідувала протиповітряна оборона, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За минулу добу російська федерація завдала 23 авіаційні удари. Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу "Шахед-136" (інформація уточнюється), 8 із яких знищено нашими захисниками", - ідеться в повідомленні.

Також російський агресор здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - наголосили в Генштабі.

Зазначається, що ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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