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13:54 21.04.2023

"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

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"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

ДК "Укроборонпром" вважає інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про закупівлі моторної оливи для низки видів броньованої техніки у "Торгового дому "Агрінол", власником якого є депутат від "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов, "відверто маніпулятивною".

"ДК "Укроборонпром" дійсно закуповує певні типи моторних олив для певних видів броньованої техніки під час виробництва, модернізації чи її ремонту. Це передбачає технічна документація на ці види ОВТ: тобто для певного виду танків, приміром, потрібен певний тип моторної оливи. Серед переліку олив, передбачених технічною документацією, значиться олива, яку виробляє в тому числі ТОВ "Торговий дім "Агрінол". Однак ДК "Укроборонпром" за час повномасштабного вторгнення не закуповував моторну оливу у зазначеного виробника чи пов'язаних з ним", - зазначено в заяві "Укроборонпрому", оприлюдненій у фейсбуці.

У концерні наголосили, що віддали перевагу альтернативній вітчизняній оливі, яка має відповідні характеристики, виготовлена за стандартами якості та пройшла випробування "в бойових умовах".

"З часу добровільного переходу ДК "Укроборонпром" на закупівлі через систему "Прозорро" концерн завжди керувався критерієм співвідношення "ціна-якість", що залишається незмінним і до сьогодні. Крім того, співпраця з російськими компаніями чи компаніями, які мають російських бенефіціарів, є категорично неприйнятною", - наголосили в "Укроборонпромі".

 

Теги: #укроборонпром #спростування #закупівлі

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