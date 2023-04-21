СБУ затримала двох співробітників ДСНС, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Київській області

Служба безпеки України затримала двох зрадників із Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які допомагали ворогові під час окупації Київської області в лютому-березні 2022 року, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю зазначено, що зловмисниками виявилися двоє посадовців 41 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області, а викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Встановлено, що на виконання ворожої вказівки 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків", - ідеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, внаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно та службовий інвентар.

"Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів", - уточнюють у спецслужбі.

Крім того, згідно з повідомленням, фігуранти "зливали" загарбникам персональні дані учасників спротиву, зокрема колишніх бійців АТО.

"Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині. Потім потерпілих тримали у застінках місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону. Зрадники отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності, які їм привозили до власних помешкань. Також фігуранти мали "дозвіл" на безперешкодне пересування територією району", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.