Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

Більшість українців та європейців не зрозуміють лідерів НАТО, якщо на саміті у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з главою НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист всього інтернаціонального порядку, що ґрунтується на правилах. Захист життя", - сказав він.

"Готуємось до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга важлива. Готуємось до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року", - зазначив Зеленський.

Але його зміст, сказав він, "опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо із нашими партнерами".

"Ні більшість українців, ні більшість європейців, ні більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", - заявив президент.

За його словами, Україна все зробила для того, щоб її заявку було задоволено. "Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів... Українців та українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав також він.