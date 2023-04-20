У п'ятницю Іспанія анонсує новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у п'ятницю візьме участь у зустрічі Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" і оголосить про новий пакет військової допомоги, повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії.

"Під час завтрашньої зустрічі міністр Роблес підтвердить спадкоємність підтримки з боку Іспанії, повторить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує пропонувати міністерство оборони, й оголосить про відправлення в найближчому майбутньому нових матеріальних пожертвувань, призначених для задоволення пріоритетних потреб, озвучених міністром Олексієм Резніковим під час його візиту в Мадрид 12 квітня", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в четвер.

Зазначається, що нові поставки спрямовані на посилення мобільності, бронюванні та захисті сухопутних військ ЗС України, а також протиповітряної оборони, захисту та проєктування морських і амфібійних сил.

"Останнє вважається ключовим для забезпечення морського зеленого маршруту, що дає змогу вивозити українське зерно через Чорне море, необхідного для підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН і допомоги країнам Африки й Азії, які найбільше постраждали від голоду", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що до важливої гуманітарної, логістичної та матеріальної підтримки, яку надає Іспанія, додається робота з навчання українських військовослужбовців.

Навчання проводиться в Толедському навчально-координаційному центрі, кількість солдатів, які пройшли навчання в Збройних силах Іспанії, наразі становить близько 1200 осіб.

"Очікується, що цього року їх буде не менше 2000. Крім збільшення кількості кадрів, що навчаються, слід виділити постійне розширення спеціалізованих галузей навчання", - наголошують у пресслужбі.