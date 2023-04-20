Події

19:29 20.04.2023

Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

2 хв читати
Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

Лідер партії "Європейська солідарність" і п'ятий президент Петро Порошенко привіз військову техніку бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила, які тримають оборону в Донецькій області, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила два БПЛА Poseidon, а також шини та генератори. Бригада зараз тримає позиції на Донеччині, у найгарячіших місцях, тому потужні безпілотники їй вкрай потрібні", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в четвер.

П'ятий президент пояснив, що ця модель БПЛА має потужнішу батарею, а також новіше і якісніше програмне забезпечення, "це потужна сучасна зброя".

"Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи з нічного бачення. І її так просто не зіб'єш, як "квадрик" (квадрокоптер - ІФ-У)", - наголосив Порошенко.

Також бійцям бригади передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF, з метою, щоб "оператор, пілот, артилерист, розвідник, усі були всередині і всі мали можливість ефективно виконувати бойові завдання", - пояснив лідер "Європейської солідарності".

Зазначається, що генератори необхідні на фронті через серйозні перебої в електропостачанні. Колеса для автомобілів - матеріал, що розходиться, оскільки на землі багато уламків.

"Але поки наші війська тримаються, все добре", - наголошує Порошенко.

"Ми будемо робити все можливе для того, щоб русня заплатила дуже високу ціну за кожного нашого друга, якого ми втратили. За Гліба Бабича, за Юру Каракая, за Тараса Жеребецького. Ну а тепер - за Олега Барну (...) І ми ще більше будемо працювати і підтримувати наших воїнів", - зазначив Порошенко.

Також, п'ятий президент закликав усіх, хто може, у п'ятницю прийти й попрощатися з колишнім народним депутатом Олегом Барною, який загинув 18 квітня в бою на Донеччині.

"Завтра о 12-й годині на Майдані Незалежності в Києві відбудеться прощання зі справжнім Героєм, вчителем, з лідером об'єднаної територіальної громади, з політиком, з народним депутатом і справжнім, щирим, добрим, крутим українцем Олегом Барною. Приходьте", - повідомив Порошенко.

 

 

 

Теги: #порошенко #техніка #бахмут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 20.04.2023
"Вагнерівці" примусово депортували дітей із Бахмута - прокуратура

"Вагнерівці" примусово депортували дітей із Бахмута - прокуратура

12:30 20.04.2023
Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

18:00 19.04.2023
Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

17:03 19.04.2023
У Бахмуті ще залишаються діти - Верещук

У Бахмуті ще залишаються діти - Верещук

16:54 19.04.2023
Сирський: Бахмут стоїть

Сирський: Бахмут стоїть

08:02 19.04.2023
У разі відступу ЗС України з Бахмута ворог з інших напрямків продовжить наступ на українські міста

У разі відступу ЗС України з Бахмута ворог з інших напрямків продовжить наступ на українські міста

17:09 18.04.2023
Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

19:21 17.04.2023
На бахмутському напрямку за добу 126 окупантів знищено, 127 поранено

На бахмутському напрямку за добу 126 окупантів знищено, 127 поранено

19:23 16.04.2023
Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

13:19 15.04.2023
Найжорстокіші бої точаться безпосередньо в міській межі Бахмута, ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога

Найжорстокіші бої точаться безпосередньо в міській межі Бахмута, ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

Київ розірвав договір оренди землі з посольством РФ - Кличко

Українська перемога принесе нові стандарти безпеки інфраструктури - Зеленський

Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

ОСТАННЄ

Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

Естонія відправить в Україну 155-мм артилерійські снаряди

ЄС надасть Україні додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги - єврокомісар

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

За добу ЗСУ відбили понад 40 ворожих атак на п'яти напрямках - Генштаб

Київ розірвав договір оренди землі з посольством РФ - Кличко

Київська влада розірвала договори оренди землі з ПП, яке планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра

Селекційним компаніям та постачальникам насіння дозволили бронювати військовозобов'язаних співробітників

У поминальні дні між Києвом і Північним та Південним кладовищами працюватимуть тимчасові автобусні маршрути - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА