Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

Лідер партії "Європейська солідарність" і п'ятий президент Петро Порошенко привіз військову техніку бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила, які тримають оборону в Донецькій області, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила два БПЛА Poseidon, а також шини та генератори. Бригада зараз тримає позиції на Донеччині, у найгарячіших місцях, тому потужні безпілотники їй вкрай потрібні", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в четвер.

П'ятий президент пояснив, що ця модель БПЛА має потужнішу батарею, а також новіше і якісніше програмне забезпечення, "це потужна сучасна зброя".

"Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи з нічного бачення. І її так просто не зіб'єш, як "квадрик" (квадрокоптер - ІФ-У)", - наголосив Порошенко.

Також бійцям бригади передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF, з метою, щоб "оператор, пілот, артилерист, розвідник, усі були всередині і всі мали можливість ефективно виконувати бойові завдання", - пояснив лідер "Європейської солідарності".

Зазначається, що генератори необхідні на фронті через серйозні перебої в електропостачанні. Колеса для автомобілів - матеріал, що розходиться, оскільки на землі багато уламків.

"Але поки наші війська тримаються, все добре", - наголошує Порошенко.

"Ми будемо робити все можливе для того, щоб русня заплатила дуже високу ціну за кожного нашого друга, якого ми втратили. За Гліба Бабича, за Юру Каракая, за Тараса Жеребецького. Ну а тепер - за Олега Барну (...) І ми ще більше будемо працювати і підтримувати наших воїнів", - зазначив Порошенко.

Також, п'ятий президент закликав усіх, хто може, у п'ятницю прийти й попрощатися з колишнім народним депутатом Олегом Барною, який загинув 18 квітня в бою на Донеччині.

"Завтра о 12-й годині на Майдані Незалежності в Києві відбудеться прощання зі справжнім Героєм, вчителем, з лідером об'єднаної територіальної громади, з політиком, з народним депутатом і справжнім, щирим, добрим, крутим українцем Олегом Барною. Приходьте", - повідомив Порошенко.