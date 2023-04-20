Події

13:22 20.04.2023

ОК "Північ" про обстріли Чернігівщини: близько 11:00 поранено трьох жителів, одна з жінок померла, о 12-й годині стало відомо про нові обстріли й жертви

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ОК "Північ" про обстріли Чернігівщини: близько 11:00 поранено трьох жителів, одна з жінок померла, о 12-й годині стало відомо про нові обстріли й жертви

Унаслідок ворожого обстрілу Галаганівки Чернігівської області об 11-й годині ранку були поранені троє місцевих жителів, жінка, яка дістала осколкових поранень голови, померла в лікарні, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 11:00 до 11:15 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномета 120 мм, по н. п. Галаганівка. У результаті обстрілу поранено трьох місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в четвер.

Як уточнюється, про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"Станом на 12:00 російські війська ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі", - йдеться в повідомленні.

За даними ОК "Північ", з 10:40 до 11:00 зафіксовано два приходи, імовірно з міномета 120 мм, у районі н. п. Грем'ячка. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Теги: #жертви #обстріли #чернігівська_область

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