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13:02 20.04.2023

Окупанти вивели на чергування в Чорному морі три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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Окупанти вивели на чергування в Чорному морі три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на четвер перебувають 11 російських кораблів, із них три носії ракет "Калібр" загальним залпом у 13 ракет, повідомляють на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - вісім, із них два носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 44 судна, з них 16 - з Босфору, а в бік Чорного моря - 35 суден, із них вісім прослідували далі в бік Босфору.

Як повідомлялося, 17 квітня російські окупанти збільшили угруповання кораблів-носіїв "Калібрів" на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря з двох до трьох і відтоді не збільшували.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет - понад 2 500 км по наземних цілях і понад 375 км - по морських.

Теги: #чорне_море #калібр

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