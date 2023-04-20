Костін у зверненні до комітету Конгресу США: Ініціатива криміналізації злочинів проти людяності надихає на активні дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні

Ініціатива Конгресу США криміналізувати злочини проти людяності надихає на активніші дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні, оскільки необхідно не лише викрити міжнародні злочини РФ, а й притягнути до відповідальності всіх, хто організував та забезпечив учинення цих злочинів, заявив український генеральний прокурор Андрій Костін у зверненні до Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

"Я знаю, що Конгрес США розглядає поправки до Кримінального кодексу, щоб включити нове положення про криміналізацію злочинів проти людяності, яке забезпечить покарання за такі злочини, коли злочинці з'являються на американській землі", - ідеться у зверненні Костіна, текст якого оприлюднено на сайті Офісу генерального прокурора.

Український генпрокурор наголосив: "Коли США беруть на себе ініціативу в цих питаннях, світ уважно стежить за ними. І це надихає на активніші дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні".

Костін висловив упевненість у тому, що "Україна пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами та іншими країнами цивілізованого світу досягне цього".

Звертаючись до членів комітету, він розповів, що станом на сьогодні українські правоохоронці зареєстрували понад 75 тис. випадків воєнних злочинів, скоєних РФ, лише в Херсоні та області розпочато понад 13 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених російськими військовими, зафіксовано загибель 908 цивільних осіб.

Зокрема, за словами Костіна, виявлено близько 20 катівень, облаштованих окупантами та ще більше незаконних місць несвободи.

"Понад 1 000 постраждалих від катувань надали свідчення. Вони повідомляють, що російські силовики піддавали їх різним формам жорстокого поводження, включно з побиттям палицями та гумовими палицями, використанням електричного струму, катуванням водою, роздяганням догола, погрозами смерті або каліцтва тощо. Крім того, їх змушували викрикувати проросійські гасла та слухати російський гімн. Уночі вони чули крики інших людей, яких били", - зазначив генпрокурор.

Він додав, що під час розслідування виявлено відповідну фінансову документацію, що є доказом прямого зв'язку між катівнями та російськими спецслужбами.

"Це є чітким свідченням того, що політика катувань - частина злочинного плану Москви з підкорення українців", - заявив Костін.

Ще одним системним і поширеним злочином РФ, за словами українського генпрокурора, є насильницькі зникнення.

"Лише на Херсонщині зафіксовано понад 600 осіб, місцезнаходження яких невідоме", - сказав він, зазначивши, що такі злочини є характерними для всіх територій, які опинилися під російською окупацією.

"Державні службовці та політично активні громадяни, які не погоджувалися відмовитися від своєї української ідентичності, зникали або були страчені. Окупаційні війська розгорнули повномасштабний пошук проукраїнських чи налаштованих проти Росії мешканців, журналістів, українських патріотів і здійснювали проти них цілеспрямовані розправи", - зазначив генпрокурор у своєму зверненні.

Крім того, він звернув увагу на те, що сексуальне насильство також використовувалося як "політична та воєнна тактика російських сил" для того, щоб принизити і зломити опір цивільного населення.

"Одним із найжахливіших злочинів, які скоює Росія, є примусове переміщення. Ми щодня бачимо, що з частини Херсонської області, яка досі перебуває під російською окупацією, окупаційна адміністрація здійснює масове примусове переселення мешканців, у тому числі дітей, на інші тимчасово окуповані території або до Російської Федерації", - розповів генпрокурор.

Костін наголосив, що в діях РФ є явні ознаки геноциду: "Росія безсоромно порушує основоположні принципи міжнародного права. Вона скоює найтяжчі міжнародні злочини в Україні. (...) Більше того, задокументовані злочини мають систематичний і широкомасштабний характер. Це явні ознаки плану переслідування українців як національної групи, спрямованого проти української ідентичності та української державності. Це ознаки, характерні для злочину геноциду".

Звертаючись до членів комітету Конгресу, український генпрокурор наголосив, що викриття міжнародних злочинів, скоєних РФ, недостатньо, необхідно "гарантувати, що це ніколи не повториться, і забезпечити справедливість жертвам, усі ті, хто організував і забезпечив вчинення основних міжнародних злочинів, мають понести відповідальність".

"Лише після встановлення істини, притягнення винних до відповідальності та надання адекватного відшкодування постраждалим ми зможемо сказати, що справедливість відновлена", - підсумував Костін.