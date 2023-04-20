Події

09:54 20.04.2023

Окупанти створили Дніпровську групу військ на півдні України, ймовірно, після великих втрат - британська розвідка

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Окупанти створили Дніпровську групу військ на півдні України, ймовірно, після великих втрат - британська розвідка

Російські окупанти створили в зайнятих південних районах України нову Дніпровську групу військ, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер уранці.

"18 квітня 2023 року Кремль опублікував пресреліз про візит президента Путіна на окупований Росією південь України... У повідомленні йдеться про те, що президент відвідав Дніпровську групу військ. Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ. Росія використовує термін "група військ" в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що на початку вторгнення російські сили було організовано в групи військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм рідним військовим округом у РФ, наприклад, Західна і Центральна групи військ. Існування ж явно нової Дніпровської групи військ передбачає, що первісна організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати.

Місія Дніпровської групи військ, імовірно, – захист південного сектору окупованої зони, і особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро, зазначають у британській розвідці.

Теги: #група #південь #окупанти

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