ЗС України знищили 670 окупантів, 2 танки, 6 артсистем і 10 БПЛА за добу

За минулу добу ЗСУ знищили 670 окупантів, 2 танки, 10 бронемашин, 6 артсистем, одну РСЗВ, 10 БПЛА і 17 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 184420 (+670) осіб ліквідовано, танків - 3667 (+2) од, бойових броньованих машин - 7120 (+10) од, артилерійських систем - 2825 (+6) од, РСЗВ - 539 (+1) од, засоби ППО - 285 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2386 (+10), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5707 (+15) од, спеціальна техніка - 332 (+2)", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу в четвер.