Події

07:07 20.04.2023

У Києві впав супутник NASA

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У Києві впав супутник NASA

У середу ввечері в Києві впав космічний супутник NASA. У Київській військовій адміністрації повідомили, що українська ППО не працювала.

"Близько 22:00 19 квітня в межах Києва в небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

"Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків - було оголошено повітряну тривогу. ППО не працювала", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

 

 

 

Теги: #київ #супутник

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