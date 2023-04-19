Події

20:25 19.04.2023

Нацгвардія проводить злагодження із використанням бойової техніки, необхідної для наступу

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Нацгвардія проводить злагодження із використанням бойової техніки, необхідної для наступу

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час робочої поїздки на південний схід України відвідав військовослужбовців Національної гвардії України та поліцейських, які перебувають на передових позиціях, заслухав доповідь про оперативну обстановку і хід евакуації, яку здійснюють поліцейські.

Як повідомляється на сайті МВС у середу, очільник відомства відвідав бригади з "Гвардії наступу", зокрема, бригаду оперативного призначення "Кара-Даг" та об'єднану штурмову бригаду "Лють".

"Моральний дух наших бійців досить високий. Вони стійкі і розуміють, що їм потрібно робити, яким чином тримати фронт. Ми вже проводимо узгодження з використанням бойової техніки, яка необхідна, зокрема, для наступальних і штурмових дій", - зазначив Клименко.

Під час робочої поїздки міністр вручив військовослужбовцям державні нагороди та відзнаки МВС.

 

Теги: #нацгвардія #гвардія_наступу

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