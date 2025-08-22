Інтерфакс-Україна
19:19 22.08.2025

Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

Підрозділи Національної гвардії США, направлені до Вашингтона, отримають право на носіння та застосування зброї, повідомляє в п'ятницю Bloomberg з посиланням на джерела в міністерстві оборони США.

"Підрозділи об'єднаної оперативної групи швидкого реагування відповідно до їх функцій і підготовки незабаром вийдуть на бойове чергування зі службовою зброєю", - заявили співрозмовники агентства.

NBC News 17 серпня повідомляв з посиланням на джерела, що деякі зі службовців Нацгвардії, яких направили для підтримання порядку у Вашингтоні, матимуть при собі зброю.

"Частина службовців Нацгвардії, відправлених до Вашингтона, будуть носити вогнепальну зброю для виконання місій в місті, заявили NBC два американських чиновники. Одне джерело уточнило, що не всі службовці будуть озброєні", - інформує телеканал.

У свою чергу представник об'єднаної оперативної групи нацгвардійців майор Мелісса Хайнц зазначила, що службовці можуть мати при собі зброю. "Завдання їхньої присутності - підтримка цивільних властей і забезпечення безпеки суспільства, якому вони служать", - сказала вона.

Чи будуть тепер озброєні всі без винятку нацгвардійці, направлені в американську столицю, джерела Bloomberg не уточнили.

Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився направити до Вашингтона підрозділи національної гвардії, оскільки, за його словами, в місті сильно зріс рівень злочинності.

