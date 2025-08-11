Трамп оголосив про відправлення до Вашингтона Національної гвардії США

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив про тимчасовий перехід поліції Вашингтона під федеральний контроль і відправку в місто Національної гвардії для боротьби зі злочинністю.

"Я розгортаю національну гвардію, щоб допомогти повернути закон, порядок і громадську безпеку у Вашингтон, округ Колумбія, і їй буде дозволено здійснювати свою роботу належним чином", - заявив він на пресконференції в Білому домі.

Також Трамп на час передає контроль над столичною поліцією під прямий федеральний контроль, скориставшись Законом про самоврядування округу Колумбія. За цим законом президент США має право взяти поліцію міста під контроль на 48 годин, якщо він вирішить, що існують особливі надзвичайні умови, які цього вимагають. Одночасно він може продовжувати цей термін, якщо повідомить главу і членів комітетів конгресу США, які займаються питаннями, щодо округу.

Трамп зазначив, що має наімр сповістити про свої плани Конгрес і мера округу Колумбія Мюріел Баузер.

Президент США також зазначив, що вживає таких заходів, щоб знизити рівень злочинності в американській столиці.

"Нашу столицю захопили жорстокі угруповання і кровожерливі злочинці, бродячі натовпи дикої молоді, маніяки-наркомани і безхатченки, і ми не дозволимо цьому відбуватися і далі. Ми не будемо це терпіти", - сказав Трамп.

Водночас він не відкинув можливості того, що може піти на аналогічні заходи в Чикаго або Нью-Йорку в майбутньому.