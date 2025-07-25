Очільник МВС і командувач НГУ доповіли Зеленському про основні напрями підготовки нацгвардійців

Фото: сайт Президента України

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко й командувач Нацгвардії Олександр Півненко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про основні напрями підготовки воїнів НГУ.

"На навчально-тренувальних локаціях Національної гвардії України Президенту Володимиру Зеленському показали, як проходять підготовку воїни НГУ. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко й командувач Нацгвардії Олександр Півненко доповіли про основні напрями підготовки та програми навчання нацгвардійців", - повідомляє пресслужба президента.

Окрім того, Зеленському доповіли про підготовку операторів дронів і поінформували про процес підготовки з тактичної медицини.

"За останні місяці вдалося підготувати понад пів тисячі бойових медиків, які зараз рятують життя українських воїнів на передовій", - зазначається у повідомленні.

Зеленському також показали зразки озброєння й бронетехніки, зокрема танки, БМП, САУ "Богдана", бронеавтомобілі, наземні роботизовані платформи та безпілотні авіаційні комплекси, які воїни використовують на фронті.