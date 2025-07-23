Глава МВС про обшуки в Нацгвардії: Не виключаю, що це була вказівка спецслужб ворога

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко допускає, що обшуки в Національній гвардії, з урахуванням фактів співпраці з ворогом посадовців НАБУ, могли бути вказівкою ворожих спецслужб.

"Не виключено, з огляду на факти співпраці з ворогом посадовців НАБУ, що це була пряма вказівка спецслужб нашого ворога. Ви уявляєте, як це вплинуло на моральний дух бойових бригад Нацгвардії? Я спочатку сам розібрався в ситуації, розмовляв з Семеном Юрійовичем Кривоносом (директором НАБУ), коли зрозумів, що до чого, що до Півненка (командувача Нацгвардією) претензій нема, то поїхав на фронт. І там зустрічався з командирами бригад, з особовим складом. Бо командувач для них - авторитет. Він - Герой України", - сказав міністр на зустрічі з журналістами в середу.

Міністр зазначив, що особисто ходив на засідання парламентських комітетів та ТСК з цього приводу, звинувачення на адресу командувача Національної гвардії у привласненні 400 млн грн не підтвердилися.

"Чи є у тому розслідуванні частина правди? Є. Ці люди, які були причетні до корупційних проявів, звільнені з посад на сьогоднішній день. І вони чекають, мабуть, підозру. І на ці посади вже призначені люди з бойових підрозділів, з бригад, бо вони розуміють відповідальність. Бо знають, що яка ціна невчасної логістики чи нестачі снаряду", - додав Клименко.

Крім того, за словами голови МВС, в Нацгвардії створений підрозділ по типу внутрішньої безпеки. "Він якраз і має контролювати процеси закупівель, щоб не було зловживань. Це теж частина контролю", - пояснив міністр.