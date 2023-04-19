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20:05 19.04.2023

Племінник Кеннеді оголосив про участь у передвиборчих перегонах за посаду президента США

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Племінник Кеннеді оголосив про участь у передвиборчих перегонах за посаду президента США

Племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший у середу оголосив про те, що візьме участь у боротьбі за посаду президента в 2024 році від Демократичної партії.

"Я прийшов сюди, щоб оголосити про висунення своєї кандидатури на посаду президента США від Демократичної партії", - сказав Кеннеді-молодший у Бостоні.

"Моя місія полягає в тому, щоб у наступні 18 місяців цієї кампанії, а також за час мого президентства, покласти край корумпованому злиттю державної та корпоративної влади", - додав він.

Раніше у квітні Кеннеді-молодший подав заявку до Федеральної виборчої комісії для участі в президентській кампанії 2024 року.

Американські ЗМІ нагадують, що 69-річний Роберт Кеннеді-молодший є юристом з питань екології та активістом, який виступає проти вакцинації. Він - син колишнього сенатора від Нью-Йорку, генерального прокурора США Роберта Кеннеді та племінник 35-го президента Джона Кеннеді.

Кеннеді - другий зареєстрований кандидат-демократ на посаду президента. Раніше письменниця Маріанна Вільямсон запустила кампанію з висунення своєї кандидатури від Демократичної партії.

Нинішній глава Білого дому Джо Байден поки що офіційно не оголосив про свою участь у президентських виборах.

Теги: #сша #вибори #кеннеди #участь

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