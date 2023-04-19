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19:31 19.04.2023

"Укрзалізниця" запровадила заборону на перевезення продовольства до Словаччини

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"Укрзалізниця" запровадила заборону на перевезення продовольства до Словаччини

АТ "Укрзалізниця" запровадило конвенційну заборону на транспортування продовольства до Словаччини, повідомляють на сайті компанії.

"Забороняється приймання до перевезення вантажів для перевізника АТ "ЗССК Карго", - зазначено в примітці до конвенції.

Заборона поширюється на великий список продукції: на зернові, бобові, олійні, овочі, фрукти, цукор, спирт, мед і багато іншого.

Обмеження набуло чинності 19 квітня 2023 року і діятиме до його скасування.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запровадила декілька конвенцій на імпорт продовольства до Польщі. Водночас до цієї країни прямують понад 3 тис. вантажних вагонів з агропродукцією.

 

Теги: #перевезення #заборона #словаччина #продовольство

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