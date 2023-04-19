Події

18:00 19.04.2023

Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

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Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

Бахмут став для Росії однією з найдорожчих операцій, оскільки українські воїни вже вісім місяців тримають оборону міста, знищуючи особовий склад і техніку ворога, вважає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Для них (окупантів - ІФ-У) це, напевно, одна з найдорожчих операцій, оскільки на неї витрачено вже велику кількість техніки, озброєння, яке знищили ЗСУ значною мірою, і вони несуть там величезні втрати. І ці втрати в декілька разів вищі за наші втрати", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в середу.

За її словами, планування військового командування України зводить втрати до мінімуму, з огляду на те, "які вони могли б бути в таких боях".

Водночас Маляр зазначила, що противник програє нашим військам у вуличних боях, і тому використовує "свою перевірену сирійську тактику, фактично стираючи будівлі з лиця землі". "Фактично їх неможливо утримувати в такій ситуації. Тому на певних ділянках, на жаль, є незначне просування ворога", - сказала вона.

Заступниця міністра також зазначила, що Збройні сили України успішно діють на авдіївському, мар'їнському та лиманському напрямках. За її словами, попри важкі бої, ворог просуватися на цих напрямках не може.

Теги: #міноборони #бахмут

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