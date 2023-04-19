У Бахмуті ще залишаються діти - Верещук

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що в Бахмуті Донецької області ще залишаються діти.

"У Бахмуті ще залишаються (діти - ІФ-У), але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона зазначила, що влада робить усе, щоб у прилеглих до міста селах також було якомога менше дітей, жінок і людей похилого віку.