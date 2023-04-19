Події

15:45 19.04.2023

ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

2 хв читати
ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

Збройні сили України не оголошуватимуть про початок контрнаступу, це секретна інформація, українські воїни наразі ведуть активні штурмові дії на фронті, й це теж контрнаступальні дії, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Важливо зрозуміти, не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: "завтра розпочинаємо контрнаступ". Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, зокрема й самі військові їх не обговорюють. Водночас і не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона наголосила, що говорити вузько про контрнаступ - це некоректно.

"Тому що це величезний комплекс різних дій і заходів, які нині проводять Збройні сили України. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, можна називати заходами контрнаступальних дій", - заявила Маляр.

Заходи передбачають підготовку техніки, людей, зокрема резервів, а також формування тактики на план "А", "Б", "В".

"Оскільки це не може бути лише один варіант дій, тому що ворог теж реагує на це. Потрібно розуміти, що такі рішення ухвалюють за дуже короткий термін, а не за місяць, за два чи за півроку. І план остаточно обирають у такий спосіб, щоб ворог не встиг на нього відреагувати", - сказала вона.

У Міноборони наголосили, що ЗСУ не готують певних "вузьких дій" на якомусь конкретному напрямку, а щоденно і на постійній основі готуються до повного звільнення територій, і це величезний комплекс дій.

"І те, що відбувається на сьогодні, наприклад у Бахмуті, там, зокрема, відбуваються активні штурмові дії наших військ, і не тільки на бахмутському напрямку. Наші війська сьогодні успішно зупиняють ворога на інших напрямках, наступ іде на чотирьох основних напрямках із боку ворога: бахмутському, мар'їнському, авдіївському, лиманському. Там здійснюються активні штурмові дії наших ЗСУ, і це теж контрнаступальні дії", - заявили в Міноборони.

Теги: #міноборони #зсу #маляр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 19.04.2023
Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій - Маляр

16:54 19.04.2023
Сирський: Бахмут стоїть

Сирський: Бахмут стоїть

17:02 18.04.2023
В українській армії зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. військовослужбовців

В українській армії зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. військовослужбовців

13:19 15.04.2023
Найжорстокіші бої точаться безпосередньо в міській межі Бахмута, ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога

Найжорстокіші бої точаться безпосередньо в міській межі Бахмута, ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога

19:06 13.04.2023
Крим має і буде звільнений для гарантування безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях - Резніков

Крим має і буде звільнений для гарантування безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях - Резніков

17:35 12.04.2023
Резніков заявив, що злиті в мережу документи з Пентагону є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації" - ЗМІ

Резніков заявив, що злиті в мережу документи з Пентагону є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації" - ЗМІ

13:26 12.04.2023
У Міноборони України закликали не робити публічних припущень про особу страченого військовополоненого і зупинити поширення відео

У Міноборони України закликали не робити публічних припущень про особу страченого військовополоненого і зупинити поширення відео

18:37 11.04.2023
Російські війська за добу завдали 1 ракетного і 10 авіаударів, здійснили понад 18 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Російські війська за добу завдали 1 ракетного і 10 авіаударів, здійснили понад 18 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

14:43 11.04.2023
ВР планує мінімізувати бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

ВР планує мінімізувати бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

00:22 11.04.2023
Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

Сирський: Бахмут стоїть

Зеленський відвідав прикордонників на Волині

Резніков показав ЗРК Patriot, які прибули в Україну з Німеччини

ОСТАННЄ

За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаційного удару по приватному сектору Оріхова - ОВА

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

У Бахмуті ще залишаються діти - Верещук

Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України прибув до Києва

Фінське місто Каухава запропонувало розмістити у себе базу НАТО

У Киргизстані розробляють варіанти переходу киргизької мови з кирилиці на латиницю

Зеленський відвідав прикордонників на Волині

У Києві розміщено понад 300 громадських туалетів - відповідь на петицію

Україна отримала другий німецький ЗРК Iris-T - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА