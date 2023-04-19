ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

Збройні сили України не оголошуватимуть про початок контрнаступу, це секретна інформація, українські воїни наразі ведуть активні штурмові дії на фронті, й це теж контрнаступальні дії, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Важливо зрозуміти, не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: "завтра розпочинаємо контрнаступ". Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, зокрема й самі військові їх не обговорюють. Водночас і не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона наголосила, що говорити вузько про контрнаступ - це некоректно.

"Тому що це величезний комплекс різних дій і заходів, які нині проводять Збройні сили України. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, можна називати заходами контрнаступальних дій", - заявила Маляр.

Заходи передбачають підготовку техніки, людей, зокрема резервів, а також формування тактики на план "А", "Б", "В".

"Оскільки це не може бути лише один варіант дій, тому що ворог теж реагує на це. Потрібно розуміти, що такі рішення ухвалюють за дуже короткий термін, а не за місяць, за два чи за півроку. І план остаточно обирають у такий спосіб, щоб ворог не встиг на нього відреагувати", - сказала вона.

У Міноборони наголосили, що ЗСУ не готують певних "вузьких дій" на якомусь конкретному напрямку, а щоденно і на постійній основі готуються до повного звільнення територій, і це величезний комплекс дій.

"І те, що відбувається на сьогодні, наприклад у Бахмуті, там, зокрема, відбуваються активні штурмові дії наших військ, і не тільки на бахмутському напрямку. Наші війська сьогодні успішно зупиняють ворога на інших напрямках, наступ іде на чотирьох основних напрямках із боку ворога: бахмутському, мар'їнському, авдіївському, лиманському. Там здійснюються активні штурмові дії наших ЗСУ, і це теж контрнаступальні дії", - заявили в Міноборони.