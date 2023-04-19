У Києві розміщено понад 300 громадських туалетів - відповідь на петицію

У Києві розміщено понад 300 громадських туалетів, повідомляє столична влада у відповідь на петицію.

"У Києві розміщено понад 300 громадських туалетів стаціонарного, модульного та контейнерного типів, а також мобільні туалетні кабіни. Такі об'єкти розташовані в парках і скверах (на балансі районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень комунального об'єднання "Київзеленбуд"), у зонах відпочинку біля води (на балансі комунального підприємства Київської міської державної адміністрації з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо"), на кладовищах міста Києва (на балансі Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", на ринках міста, у торговельно-розважальних центрах, гіпермаркетах, автозаправних станціях, автостанціях, автовокзалах, вокзалах, підземних торговельних просторах тощо", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію про забезпечення міста платними громадськими туалетами.

Окрім цього, зазначається, що комунальне підприємство "Київпастранс" забезпечує встановлення мобільних громадських вбиралень (туалетних кабін) на ключових зупинках громадського транспорту в місті Києві та біля виходів із метро.

Згідно з відповіддю, під час реконструкції парків і скверів збудовано та реконструйовано 15 громадських туалетів (парк "Наталка", Пейзажна алея, Володимирська гірка, "Мій парк" на проспекті Романа Шухевича, Сирецький парк, парк "Орлятко", парк імені Островського, парк "Відрадний", Андріївський узвіз).

Також зазначається, що виконано капітальні ремонти та відновлено функціонування понад 25 громадських вбиралень в інших парках і скверах міста.

Крім того, на центральних вулицях міста та основних туристичних маршрутах встановлено 17 сучасних автоматизованих громадських туалетів модульного типу.

"Звертаємо увагу, що відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2008 № 579 "Про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування" у місті Києві запроваджено безкоштовне та вільне користування жителями та гостями міста Києва туалетами в закладах громадського харчування", - наголошується у відповіді.

Джерело: https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=11775