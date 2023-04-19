Події

12:38 19.04.2023

Президент Південної Кореї вперше допустив можливість надання військової допомоги Україні

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Президент Південної Кореї вперше допустив можливість надання військової допомоги Україні

Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, в разі широкомасштабних атак на цивільне населення, заявив президент країни Юн Сок Йоль.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад великомасштабний напад на мирних жителів, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці", - сказав Юн в інтерв'ю Reuters.

Сеул уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ заявив про готовність надати зброю Україні.

Президент Південної Кореї наголосив, що його уряд вивчає способи захисту та відновлення України, так само, як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років.

Юн має відвідати Вашингтон наступного тижня для зустрічі на найвищому рівні з президентом США Джо Байденом.

Теги: #україна #допомога #південна_корея

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