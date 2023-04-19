У Вовчанську під завалами знайдено тіла двох загиблих унаслідок нічного авіаудару - ДСНС

У Вовчанську Харківської області рятувальники дістали з-під завалів тіла чоловіка і жінки, які загинули внаслідок авіаудару, завданого по місту пізно ввечері 18 квітня.

"Знайшли тіла чоловіка (1972 р. н.) і жінки (1978 р. н.)", - повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, 18 квітня після 22:00 окупанти завдали авіаудару по центру Вовчанська і спровокували низку пожеж. Зокрема, горіли два житлові будинки, літня кухня, дві надвірні забудови на загальній площі 500 кв. м. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. Подружжя (68 і 54 роки) отримало поранення. Їм надали допомогу на місці.

Крім того, на ринку горіло близько 60 торговельних павільйонів на площі 1000 кв. м. Вогнем і вибуховими хвилями було пошкоджено ще близько 150 павільйонів.

О 4:00 всі осередки горіння було ліквідовано.