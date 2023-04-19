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09:36 19.04.2023

Путін, імовірно, шукав потенційних винних у разі успіху ЗСУ, вважають в ISW

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Путін, імовірно, шукав потенційних винних у разі успіху ЗСУ, вважають в ISW

Президент РФ Володимир Путін під час візиту на тимчасово окуповані території України, ймовірно, мав намір публічно виявити потенційних винних у разі успіху наступу Збройних сил України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті зазначають, що Путін під час свого візиту на окуповані території Херсонської та Луганської областей продовжував удавати із себе військового лідера в очікуванні на запланований український контрнаступ.

Кремль оголосив 18 квітня, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ "Дніпро" на Херсонщині та штаб Національної гвардії "Схід" в окупованій Луганській області.

В інституті зазначають, що метою оприлюднення Кремлем візиту Путіна на українські території було затьмарення в інформаційному просторі відвідин цього самого дня президентом України Володимиром Зеленським Авдіївки.

На думку західних аналітиків, візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних козлів відпущення напередодні запланованих українських контрнаступів.

Також в ISW вважають, що Путін, кремлівські джерела і військові блогери дедалі частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком імовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відбиття загрози контрнаступу.

Крім того, зазначено, що демонстративні зустрічі Путіна з керівниками російської армії, ймовірно, підтверджують чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, в найближчому оточенні Кремля.

Західні аналітики також припускають, що Путін, можливо, намагається збалансувати вплив ПВК Вагнера, повторно призначивши генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Водночас науковці звертають увагу, що окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною та Заходом.

 

Теги: #путін #звіт #isw

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