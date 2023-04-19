Події

07:54 19.04.2023

Транзит агропродукції на адресу Румунії, Угорщини та Словаччини обмежуватися не буде

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Румунія, Угорщина і Словаччина не обмежуватимуть транзит агропродукції з України, але щодо питання ввезення на територію країн у режимі імпорту тривають переговори. Ввезення до Польщі в режимі транзиту поновлюють за наявності декларації Т1, із застосуванням системи SENT, що дає змогу відстежувати переміщення вантажу територією Польщі, і пломб для вантажу, повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський на позачерговому засіданні Координаційної ради при Міністерстві агрополітики у вівторок увечері.

За його словами, партії агропродукції, які ввозитимуться до Польщі в режимі транзиту з 00:00 21 квітня продовжать пересування територією країни в супроводі співробітників митних органів Польщі.

Питання щодо транзиту залізницею із перевантаженням із ширококолійних вагонів (для колії 1520 мм) у вузькоколійні (для колій 1435 мм) поки що залишається відкритим. Як очікується, подробиці стосовно процедури будуть доведені учасникам ринку на Координаційній раді при Мінагро, яку призначено на 10:30 ранку.

Заборону щодо імпорту агропродукції відповідно до списку з додатка до розпорядження міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди від 15 квітня 2023 року не скасовано.

Раніше повідомлялося, що Україна і Польща домовилися про відновлення транзиту забороненої до ввезення агропродукції, яка опинилася в переліку: він запрацює вночі з 20-го на 21 квітня 2023 року. До транзиту буде застосовано додаткові заходи контролю. Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, митні, податкові та інші служби супроводжуватимуть транспорт до місця призначення. Крім того, буде застосовано механізм SENT та електронні пломби, за допомогою яких відстежуватиметься кожна партія товару.

Польща 15 квітня, після з'їзду фермерів, ухвалила одностороннє рішення про тимчасове припинення ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції з України на період до 30 червня 2023 року. Це сталося незважаючи на те, що 7 липня було досягнуто двосторонньої домовленості з Україною про тимчасове призупинення експорту лише чотирьох культур - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, тоді як транзит зберігався, але з посиленням умов, які сторони планували оперативно узгодити.

Подібні рішення потім також ухвалили Угорщина і Словаччина.

 

 

Теги: #транзит #обмеження #мінагрополітики

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