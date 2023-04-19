Українські зенітники ліквідували 10 із 12 "Шахедів", які атакували вночі Одеську область

Бійці Одеської зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Південь" у ніч на середу ліквідували 10 із 12 іранських дронів-камікадзе, скерованих російськими окупантами на Одеську область, повідомила пресслужба Повітряних сил України.

"Повторну атаку "шахедами" в ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цього разу бійцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".