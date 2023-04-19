Події

02:42 19.04.2023

Медіанна ціна на вторинному ринку житла столиці у березні знизилася на 7,1%

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Медіанна ціна на столичному ринку вторинної нерухомості у березні 2023 року знизилася у доларовому еквіваленті на 7,1% порівняно з березнем 2022 року та становила до $1299/кв. м, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі порталу пошуку нерухомості Address.ua.

Згідно з дослідженням, у березні-2023 до лютого медіанна ціна зросла на 1,9% у доларі. Водночас у національній валюті показник зріс на 16,3% порівняно із березнем минулого року.

"В даний час ринок поступово проходить стадію коригування цін. З початку 2023 року спостерігається їхнє плавне підвищення. Так, з січня медіанна ціна пропозиції на вторинному ринку Києва вже зросла на 2,6% у доларовому еквіваленті", – зазначено у дослідженні порталу.

У березні до лютого медіани ціни зросли на всі категорії квартир. Так, однокімнатні квартири подорожчали на 1,6% ($1285/кв. м), двокімнатні – на 4,9% ($1347/кв. м), трикімнатні – на 2,5% ($1302/кв. м).

При цьому зазначається, що порівняно з березнем минулого року 2023-го медіанна ціна зросла лише на трикімнатні квартири – на 7%, тоді як на однокімнатні знизилася на 18%, на двокімнатні – на 3,4%.

Найдорожчі квартири в столиці традиційно пропонуються в Печерському районі (медіанна ціна – $1909/кв. м), далі йде Голосіївський ($1899/кв. м) та Шевченківський ($1643/кв. м).

За даними Address.ua, 36% відвідувачів порталу цікавилися житлом у ціновому діапазоні $30-50 тис., 33% - від $70 тис., 26% - до $30 тис. При цьому найчастіше користувачі шукали квартири площею 50-80 кв. м (67% запитів).

Найбільшим попитом у березні-2023 мали однокімнатні квартири (48% запитів), двокімнатними цікавилися 30% користувачів порталу, трикімнатними – 21%.

У своєму дослідженні експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі пошуку нерухомості Address.ua, а також на активності користувачів.

Загалом кількість угод на ринку дещо збільшилася, хоча попит зберігається на низькому рівні, повідомив директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

"Коливання курсу національної валюти, сезонне підвищення цін і розбіжність між цінами пропозиції та реальними угодами (на 10-30%) також впливають на динаміку цін. Прогнозувати подальшу динаміку цін складно через зовнішні фактори. Проте експерти ринку вірять, що різке зниження цін малоймовірно, а за успішного контрнаступу ЗСУ ринок може активізуватися на тлі реалізації відкладеного попиту", – зазначив він.

Address Group - група компаній, що надають з 2010 року онлайнові інформаційні сервіси для пошуку та просування нерухомості в Україні, Казахстані та Молдові. 

Теги: #україна #київ #житло #вторичка

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