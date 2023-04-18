"Укренерго" та ENTSO-E збільшили можливості імпорту е/е в Україну на 200 МВт

НЕК "Укренерго" і ENTSO-E збільшили технічні можливості імпорту електроенергії з зони континентальної Європи в блок Україна/Молдова на 200 МВт, або на 23,5%, - до 1050 МВт потужності.

"Збільшення технічної можливості комерційного обміну враховує запуск роботи нового інтерконектора між Україною та Польщею, запланованого на початок травня 2023 року", - повідомила компанія у фейсбуці у вівторок.

Як зазначили в НЕК, таке рішення 18 квітня 2023 року ухвалили оператори системи передачі на пленарному засіданні регіональної групи континентальної Європи.

"Протягом наступних тижнів оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E за результатами оцінки роботи енергосистем розглянуть можливість подальшого збільшення пропускної здатності між континентальною Європою та Україною-Молдовою в обох напрямках", - поінформували в "Укренерго".

Як нагадали в компанії, рішення ENTSO-E про поетапне розширення можливостей для експорту/імпорту електроенергії було ухвалено 7 червня 2022 року, менше ніж за три місяці після синхронізації української та європейської енергосистем. 30 червня доступна пропускна здатність із європейською енергосистемою становила 100 МВт і продовжувала поступово збільшуватися до 850 МВт.

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-17 квітня становив 2660 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E), імпорт з Молдови не здійснюється з 7 квітня.

Міністерство енергетики України рішенням від 7 квітня також відновило експорт електроенергії, який було зупинено з 11 жовтня 2022 року після початку масованих російських атак на енергосистему.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна здатність для експорту електроенергії в Європу становить 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.