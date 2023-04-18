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10:59 18.04.2023

Путін хоче взяти Бахмут до 9 травня, ПВК Вагнера знову отримує боєприпаси - ISW

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Путін хоче взяти Бахмут до 9 травня, ПВК Вагнера знову отримує боєприпаси - ISW

Ватажок приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин знову здобув прихильність президента РФ Володимира Путіна, ймовірно, через нездатність російських звичайних збройних сил виконати поставлені Путіним завдання під час зимового наступу на українському Донбасі, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 17 квітня.

"Схоже, що сили "Вагнера" отримують підкріплення, боєприпаси і політичне визнання, що є різким відхиленням від попередніх спроб Кремля витратити сили "Вагнера" і Пригожина в Бахмуті принаймні із січня 2023 року... Путіну, ймовірно, потрібна негайна перемога в Бахмуті перед Днем перемоги 9 травня або, за чутками, пресконференцією в рамках "Прямої лінії", яку він готується провести у червні, щоб утвердити свій авторитет серед внутрішньої аудиторії", - ідеться в повідомленні.

Водночас в ISW зазначають, що ступінь довіри і прихильності Путіна до Пригожина наразі незрозумілий, але цілком імовірно, що Путін зупинив спроби російського Міноборони помститися "Вагнеру", відмовивши йому в підкріпленні і боєприпасах. "За повідомленнями, Путін знову призначає на посаду обраних командирів, пов'язаних із "Вагнером", як-от командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського, що, якщо це правда, свідчить про те, що він віддає пріоритет рішучій перемозі, принаймні в Бахмуті, в найближчій перспективі", - зазначають аналітики.

Наразі "Вагнер" здійснює вербування в усій РФ, і цілком можливо, що Кремль, як і раніше, розглядає "Вагнера" як реальне джерело бойової сили.

Водночас наголошується, що інтерв'ю з двома колишніми бойовиками "Вагнера", де ті повідомили про вбивства українських дітей, інших цивільних і військовополонених, свідчить про те, що ПВК інституціоналізувала систематичну жорстокість як частину свого основного методу роботи.

"Пригожин і командування "Вагнера" можуть активно заохочувати активну участь у звірствах у спробі створити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах "Вагнера". Цей тип укоріненого насильства, ймовірно, матиме дедалі більший вплив на російське суспільство всередині країни, особливо в міру того, як бійці "Вагнера" виконуватимуть свої контракти і повертатимуться до своїх домівок. Російському суспільству доведеться дедалі більше працювати над тим, щоб упоратися з нормалізованою жорстокістю, яку чинять його сили, у міру їхньої реінтеграції у внутрішню сферу, що, імовірно, матиме наслідки для суспільства протягом кількох поколінь", - зазначають аналітики.

За даними ISW, окупанти в понеділок здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області та на південь від Кремінної Луганської області, домоглися подальших успіхів у Бахмуті Донецької області та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також продовжували оборонні приготування на півдні України.

 

Теги: #війна #isw

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