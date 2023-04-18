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07:53 18.04.2023

Тайвань закупить до 400 ракет Harpoon - ЗМІ

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Тайвань закупить до 400 ракет Harpoon - ЗМІ

Тайвань закупить до 400 ракет наземного базування Harpoon для відбиття можливих атак Китаю, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Тайвань закупить до 400 ракет Harpoon наземного базування, призначених для відбиття потенційного китайського вторгнення, завершивши угоду, схвалену Конгресом 2020 року", - зазначає агентство.

Bloomberg нагадує, що 7 квітня Пентагон оголосив про контракт із компанією Boeing на $1,7 млрд, але не згадав Тайвань як покупця.

За словами джерел агентства, контракт призначений для Тайваню. Президент Американсько-тайванської ділової ради Руперт Хеммонд-Чемберс заявив, що контракт, укладений від імені Тайваню командуванням військово-повітряних систем США з компанією Boeing, є першим для мобільної наземної версії.

Bloomberg зазначає, що раніше Тайвань закуповував корабельні версії Harpoon, які виробляються компанією Boeing.

Угода була укладена на тлі високої напруженості у відносинах між США і Китаєм, особливо через Тайвань.

Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як цього місяця глава адміністрації острова Цай Інвень, незважаючи на неодноразові застереження влади КНР, зустрілася в Каліфорнії зі спікером палати представників США Кевіном Маккарті.

Тайванське питання виникло 1949 року, коли було проголошено Китайську Народну Республіку, а частина китайської партії Гоміньдан влаштувалася на острові Тайвань, назвавши острів Китайською Республікою на Тайвані. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", згідно з яким не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбея.

 

 

Теги: #сша #тайвань #закупівля #ракети

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