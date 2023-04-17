Мін'юст США направить постійного юрисконсульта до посольства в Києві

Міністерство юстиції США направить до посольства США в Україні влітку 2023 року постійного радника з юридичних питань, який працюватиме з українськими колегами у складних питаннях сфери юстиції.

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб досягти притягнення до відповідальності винних (у військовій агресії РФ проти України - ІФ-У), для справедливості, необхідної Україні", - сказав генпрокурор США Меррік Гарланд під час спільної пресконференції з українським генпрокурором Андрієм Костіним.

Гарланд розповів, що обговорив із Костіним роботу Спільної слідчої групи (JIT, Joint Investigation Team), яка є ядром у розслідуванні воєнних злочинів РФ, вчинених в Україні.

Генпрокурор США нагадав, що під час його візиту в Україну в березні було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством юстиції США та JIT.

Гарланд повідомив, що Міністерство юстиції США планує направити юридичного радника до посольства США в Києві влітку. "Цей радник працюватиме з українськими партнерами з багатьох складних питань у секторі юстиції", - зазначив генпрокурор США.

За його словами, у рамках співпраці також планується спільна робота в Міжнародному центрі розслідування злочину агресії, який буде створено в Гаазі.

"Запуск ICPA (Міжнародного центру кримінального переслідування злочину агресії в Гаазі) буде першим практичним кроком зі встановлення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. І ми вітаємо позицію США публічно підтримати Спецтрибунал... Інший важливий аспект нашої кооперації та підтримки департаменту юстиції США - це стратегічні ради з розслідування воєнних злочинів РФ", - сказав український генпрокурор.

Він продовжив: "Ми глибоко вдячні за рішення призначити постійного юрисконсульта в Києві з Міністерства юстиції".

За словами українського генпрокурора, це допоможе посилити українсько-американську комунікацію та співпрацю.

Костін також наголосив, що цього місяця було проведено тісну роботу з міжнародними партнерами щодо розвитку концептуальних підходів у підтримці очевидців і жертв воєнних злочинів.

"Ми будемо дуже вдячні американській присутності та експертним радам у цьому напрямі", - додав український генпрокурор.