Події

20:25 17.04.2023

Офіс генпрокурора почав перевірку інформації про вбивства дітей бойовиками ПВК "Вагнер"

2 хв читати
Офіс генпрокурора почав перевірку інформації про вбивства дітей бойовиками ПВК "Вагнер"

Інформацію про вчинення злочинів проти громадян України та неповнолітніх українців командирами та учасниками так званої приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" перевіряє Офіс генерального прокурора України, повідомляють у телеграм-каналі відомства в понеділок.

"В одному з телеграм-каналів опубліковано інтерв'ю з учасниками так званої ПВК "Вагнер", під час якого останні повідомляють про вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, а також військовослужбовців Збройних сил України. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст.438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, буде перевірено в межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку", - ідеться в повідомленні.

Також Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у низці проваджень за фактами дій представників т. зв. ПВК, які воюють на боці РФ. Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки та Національної поліції України.

У відомстві зазначають, що бойовиків ПВК перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України, вчинення воєнних злочинів на окупованій території України - убивств, жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, грабежів.

"Під час розслідувань повідомлено про підозру керівнику так званої ПВК "Вагнер" і керівнику одного з її підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст.437, ст.110 КК України). Окремим учасникам - за фактами вбивств і жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК України). До розслідувань залучаються правоохоронні органи іноземних держав", - розповіли в Офісі генпрокурора.

У ЗМІ в понеділок поширилася інформація - двоє бойовиків ПВК "Вагнер" зізналися в інтерв'ю в убивстві українських мирних громадян, зокрема дітей. Вони дали свідчення про те, що накази віддавали командири підрозділів і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

За словами одного з найманців, після обміну військовополонених у лютому 2023 року російські офіцери віддали наказ розстрілювати без слів усіх, хто старший за 15 років. Також один із російських терористів розповів, що сам віддав наказ на вбивство "300-400" людей, які переховувалися в підвалі. Найманець сказав, що серед них було "приблизно 40 дітей".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі Донецької області. За його словами, "має бути покарання, жорстке і справедливе, і воно обов'язково буде".

 

 

 

Теги: #діти #вагнер #вбивства #пвк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 17.04.2023
Російські терористи з ПВК "Вагнера" зізналися у вбивстві українських дітей - Єрмак

Російські терористи з ПВК "Вагнера" зізналися у вбивстві українських дітей - Єрмак

07:48 17.04.2023
Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

13:08 16.04.2023
Окупанти проводять примусову "евакуацію" дітей з Енергодара - "Енергоатом"

Окупанти проводять примусову "евакуацію" дітей з Енергодара - "Енергоатом"

11:22 15.04.2023
В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

13:52 13.04.2023
Поліція евакуювала всіх дітей із села Максимільянівки Донецької області

Поліція евакуювала всіх дітей із села Максимільянівки Донецької області

09:29 13.04.2023
Єрмак провів нараду з питань захисту та безпеки дітей

Єрмак провів нараду з питань захисту та безпеки дітей

17:03 12.04.2023
Постійна рада ОБСЄ на позачерговому спецзасіданні розглянула питання про становище українських дітей під час повномасштабного вторгнення РФ

Постійна рада ОБСЄ на позачерговому спецзасіданні розглянула питання про становище українських дітей під час повномасштабного вторгнення РФ

15:03 12.04.2023
Парламентський комітет просить Шмигаля втрутитися в проблемну ситуацію щодо захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування

Парламентський комітет просить Шмигаля втрутитися в проблемну ситуацію щодо захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування

14:52 12.04.2023
У частині Куп'янського району планують примусову евакуацію сімей із дітьми - голова райадміністрації

У частині Куп'янського району планують примусову евакуацію сімей із дітьми - голова райадміністрації

14:26 10.04.2023
У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю Зеленського, фон дер Ляєн і Моравецького щодо депортації українських дітей - РАР

У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю Зеленського, фон дер Ляєн і Моравецького щодо депортації українських дітей - РАР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

Зеленський очікує від чергової зустрічі "Рамштайн" ґрунтовних рішень у забезпеченні України зброєю та снарядами

За добу відбито понад 50 атак окупантів, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій - Генштаб

Російські терористи з ПВК "Вагнера" зізналися у вбивстві українських дітей - Єрмак

На Ставці верховного головнокомандувача розглянули виробництво в Україні зброї та боєприпасів

ОСТАННЄ

Мін'юст США направить постійного юрисконсульта до посольства в Києві

Очільник МЗС України провів зустріч із прем'єром Іраку

Помер українець, який підпалив себе перед консульством України в Кракові

Буданов заявив, що розвідці відомо ім'я виконавця страти українського військового

На окружній поблизу Харкова авто злетіло з траси, 1 людина загинула, 3 госпіталізовано

Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

Витік секретної інформації в США не вплине на спільну роботу з розслідування воєнних злочинів - Костін

Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

На бахмутському напрямку за добу 126 окупантів знищено, 127 поранено

Глава розвідки Нідерландів вважає Китай головною загрозою економічній безпеці країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА