Офіс генпрокурора почав перевірку інформації про вбивства дітей бойовиками ПВК "Вагнер"
Інформацію про вчинення злочинів проти громадян України та неповнолітніх українців командирами та учасниками так званої приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" перевіряє Офіс генерального прокурора України, повідомляють у телеграм-каналі відомства в понеділок.
"В одному з телеграм-каналів опубліковано інтерв'ю з учасниками так званої ПВК "Вагнер", під час якого останні повідомляють про вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, а також військовослужбовців Збройних сил України. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст.438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, буде перевірено в межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку", - ідеться в повідомленні.
Також Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у низці проваджень за фактами дій представників т. зв. ПВК, які воюють на боці РФ. Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки та Національної поліції України.
У відомстві зазначають, що бойовиків ПВК перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України, вчинення воєнних злочинів на окупованій території України - убивств, жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, грабежів.
"Під час розслідувань повідомлено про підозру керівнику так званої ПВК "Вагнер" і керівнику одного з її підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст.437, ст.110 КК України). Окремим учасникам - за фактами вбивств і жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК України). До розслідувань залучаються правоохоронні органи іноземних держав", - розповіли в Офісі генпрокурора.
У ЗМІ в понеділок поширилася інформація - двоє бойовиків ПВК "Вагнер" зізналися в інтерв'ю в убивстві українських мирних громадян, зокрема дітей. Вони дали свідчення про те, що накази віддавали командири підрозділів і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
За словами одного з найманців, після обміну військовополонених у лютому 2023 року російські офіцери віддали наказ розстрілювати без слів усіх, хто старший за 15 років. Також один із російських терористів розповів, що сам віддав наказ на вбивство "300-400" людей, які переховувалися в підвалі. Найманець сказав, що серед них було "приблизно 40 дітей".
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі Донецької області. За його словами, "має бути покарання, жорстке і справедливе, і воно обов'язково буде".