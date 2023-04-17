Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції з метою утримання захоплених територій, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу. Так званого зимово-весняного. Офіційно. 31 березня вони мали вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Знову-таки, це навіть не п'ята спроба, яка провалилася", - заявив Буданов в інтерв'ю NV.UA.

Він наголосив, що потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у РФ станом на зараз немає.

"І найближчим часом не буде. Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання - утримати захоплені наші території, зірвавши нашу операцію щодо їх звільнення", - повідомив глава розвідки.