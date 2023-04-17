Події

19:21 17.04.2023

На бахмутському напрямку за добу 126 окупантів знищено, 127 поранено

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На бахмутському напрямку за добу 126 окупантів знищено, 127 поранено

На бахмутському напрямку за добу відбулося 34 бойові зіткнення, 126 російських окупантів було знищено, 127 поранено, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"За цю добу 300 разів завдали окупанти різними артилерійськими системами ударів по наших позиціях. Відбулося 34 бойові зіткнення, 2 авіанальоти. 126 окупантів знищено, 127 поранено", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він також повідомив, що на бахмутському напрямку за добу знищено чотири польові склади боєприпасів.

Череватий наголосив, що українські захисники продовжують виснажувати сили противника, "системно, практично в промислових обсягах знищуючи його особовий склад і техніку". Зокрема, йдеться про терористичну організацію "Вагнер".

 

Теги: #ситуація #бахмут

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