У Києві у вівторок запускають пізній рейс міської електрички

У Києві з вівторка, 18 квітня, почне курсувати пізній рейс міської електрички, який прибуватиме на станцію Святошин за пів години до початку комендантської години, повідомив Kyiv City Express.

"З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449. Щодня. Таким чином, найпізніше відправлення з Дарниці в напрямку Видубичів і Центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Kyiv City Express у понеділок.

Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Почайну та Сирець вирушатиме о 22:42 і прибуватиме о 23:20.

Як повідомляється, оновлений розклад з'явиться на станціях і в спеціальному чат-боті у вівторок.

Як повідомлялося, за проїзд кільцевою електричкою в Києві можна оплатити за допомогою транспортної картки, банківської картки та гаджетів із функцією NFC.

City Express - проєкт приміського залізничного сполучення в агломераціях українських міст-мільйонників, зокрема в Києві (у перспективі - у Харкові, Дніпрі та Львові).