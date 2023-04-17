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13:37 17.04.2023

Тернопільська міськрада позбавила УПЦ (МП) права користування земельною ділянкою - мер

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Тернопільська міськрада позбавила УПЦ (МП) права користування земельною ділянкою - мер

 Депутати міської ради Тернополя ухвалили рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

"Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання", - написав Надал у телеграм-каналі в понеділок. 

Теги: #упц_мп #тернопіль

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