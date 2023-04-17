Події

12:46 17.04.2023

У більшості областей України найближчої доби очікуються невеликі дощі

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У більшості областей України найближчої доби очікуються невеликі дощі

У вівторок, 18 квітня, вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості областей України очікується невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У Криму та на Закарпатті до 20°.

На високогір'ї Карпат місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 18 квітня в Києві було зафіксовано у 1920 році, вона становила 25,1° тепла, найнижчу вночі - 4,7° нижче нуля у 1895 році.

У середу, 19 квітня, у західних областях невеликий дощ, у південних, а вдень і центральних та східних областях помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Криму до 18°.

У Києві без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #погода #прогноз

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