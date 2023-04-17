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12:36 17.04.2023

На українсько-польському кордоні зібралося багато молочної продукції - СМПУ

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На українсько-польському кордоні зібралося багато молочної продукції - СМПУ

Призупинення експорту молочної продукції через Польщу болісно б'є по молочній галузі України, на кордоні зібралося безліч машин, які пройшли українську митницю і не можуть потрапити на територію Польщі, повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур.

"До Європи Україна експортувала дві позиції: суху сироватку та згущене молоко. Вони почали займати хороші позиції в Європі. Основними споживачами цієї продукції була Польща", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За інформацією Дідура, українську молочну продукцію з моменту обнулення Європейським Союзом мита купували країни Балтії, Німеччина, Нідерланди, Ірландія. При цьому він зазначив, що згущене молоко сподобалося багатьом європейським споживачам високою якістю та доступними цінами. Багато українських сухих молочних продуктів та вершкового масла, зокрема, споживали країни Балтії.

Виконавчий директор СМПУ уточнив, що для європейського споживача втрата української молочної продукції "не буде ударом", оскільки у Європі спостерігається профіцит молочної продукції та досить висока конкуренція на ринку. Однак він наголосив, що "відкриття європейського ринку для української молочної продукції багато в чому було підтримкою України та нашої економіки".

За його словами, протягом воєнного періоду Україна змушена була відправляти молочну продукцію на експорт через Європу. Звідки вона йшла у двох напрямках: безпосередньо до Європи та через Румунію, Туреччину на традиційні ринки збуту української молочної продукції – Близький Схід та Середню Азію.

За його оцінками, структура експорту молочної продукції торік становила 50:50: половина безпосередньо до європейських країн, ще половина - до Середньої Азії та Близького Сходу.

У Союзі молочних підприємств України висловили сподівання на якнайшвидше врегулювання проблем з експортом, зокрема транзитом через Польщу.

Теги: #польща #черга #молочка

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