На Харківщині місцевий житель кинув гранату в авто, трьох людей госпіталізовано з пораненнями

Поліція затримала 45-річного жителя Вільхуватської громади Харківської області, який кинув гранату РГД спочатку під автомобіль, а потім ще одну - в будинок односельців.

"Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інцидент стався ввечері в неділю. Чоловік кинув гранату під автомобіль, унаслідок чого постраждали три людини, які перебували в машині. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Другу гранату чоловік кинув у будинок односельців. Вона не розірвалася. Господарі будинку не постраждали.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції та фахівці вибухотехнічного управління.

Речові докази вилучено.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.