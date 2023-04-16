Події

13:41 16.04.2023

Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

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У неділю російські військові обстріляли храм у Нікополі, унаслідок цього поранено двоє людей, також було пошкоджено 5 житлових будинків, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована", - написав Лисак у телеграм-каналі.

У місті також пошкоджено п’ять житлових будинків, два автомобілі, декілька ліній електропередач, чотири господарчі споруди, ще одну – знищено.

Наслідки обстрілів уточнюють. 

Теги: #обстріл #нікополь

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