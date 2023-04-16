Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

У неділю російські військові обстріляли храм у Нікополі, унаслідок цього поранено двоє людей, також було пошкоджено 5 житлових будинків, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована", - написав Лисак у телеграм-каналі.

У місті також пошкоджено п’ять житлових будинків, два автомобілі, декілька ліній електропередач, чотири господарчі споруди, ще одну – знищено.

Наслідки обстрілів уточнюють.