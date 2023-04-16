Невеликі дощі очікуються в низці областей України найближчими днями

У понеділок, 17 квітня, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Одеській, вдень і в південних областях невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій України опадів не очікується.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у більшості східних, Чернігівській та Сумській областях 1-6° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла.

У Києві в понеділок, 17 квітня, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 квітня найвища температура вдень була 25,2° у 1956 р., найнижча вночі -5,3° у 1929 р.

У вівторок, 18 квітня, опадів не очікується, вдень у південній частині та південно-західних областях невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у Криму, Закарпатті до 20°.

На високогір'ї Карпат місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві у вівторок, 18 квітня, суттєвих опадів не очікується. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.