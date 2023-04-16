16 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 417 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 417 RUSSIAN AGRESSION

16 квітня - Великдень у православних християн.

У світі відзначають День голосу і Всесвітній день боротьби з дитячим рабством.

У Вірменії - День працівника поліції, у Болгарії - День юриста і День першої Конституції, у Данії - День народження королеви Маргрете, у США, штати Массачусетс, Мен - День патріотів, в Алжирі - День науки.

Православна церква вшановує пам'ять Микити сповідника, ігумена обителі Мідікійської, який жив у 8-9 століттях.

Цього дня, 1632 року, було засновано Києво-Могилянську академію, у 1995 році почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР. У 2000 році, на референдумі більшість жителів України підтримала ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності та право президента на розпуск парламенту; Георгій Гонгадзе та Олена Притула заснували "Українську правду", перше україномовне інтернет-видання.

Великдень

Світле Христове Воскресіння - найбільше і найсвітліше християнське свято. Це свято ще називають Великоднем Христовим, тобто Днем, у який здійснився наш перехід від смерті - до життя і від землі - до Неба. Великдень - найдавніше і найважливіше свято богослужбового року.

Суть Великодня в Новому Завіті - вічне життя через віру у воскресіння Спасителя. У Святому Письмі йдеться: "Якщо ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе із Ним". Це надія для всіх вірян на воскресіння.

Всесвітній день голосу

Це свято, ідея відзначати яке з'явилася наприкінці 1990-х років, присвячене феномену голосу людини та його ролі в житті людей.

Ініціатором заснування міжнародного свята виступила Американська Академія отоларингології.

Мета заснування Міжнародного дня голосу - привернення уваги лікарів-фахівців, а також усіх людей на Землі до феномену людського голосу - дару, який дає змогу людям спілкуватися, висловлювати свої емоції та почуття, радувати красою звучання.

Ще цього дня:

1912 - Англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, яка перелетіла Ла-Манш на літаку;

1936 - У Львові почалися масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

1945 - СРСР почав остаточний наступ на Берлін;

2003 - Підписано Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина (набув чинності 1 травня 2004 року).

Іменини: Феодосія, Микита, Іван, Іліодор, Йосип, Ульфіан.