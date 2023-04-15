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13:02 15.04.2023

В Офісі президента України обговорили підготовку до міжнародного саміту громад і регіонів

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В Офісі президента України обговорили підготовку до міжнародного саміту громад і регіонів

Президія Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака обговорила підготовку до міжнародного саміту громад і регіонів, особисту участь у якому вже підтвердили понад 90 представників із 18 країн, повідомляє пресслужба президента.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Учасники зустрічі обговорили перебіг підготовки до проведення міжнародного саміту громад і регіонів", - ідеться в повідомленні на офіційному порталі президента в суботу.

За даними заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби, станом на сьогодні особисту участь у саміті підтвердив 91 представник із 18 країн. Ще 111 представників із 36 держав готові долучитися в онлайн-форматі.

Майбутній саміт, як зазначив Єрмак, стане важливою міжнародною подією з високим рівнем участі представників різних держав та іноземних громад. Захід підтвердить, що Конгрес місцевої та регіональної влади є платформою для ефективної взаємодії керівників міст і громад. Завдяки такому майданчику представники місцевої влади мають змогу безпосередньо обговорювати питання повоєнної відбудови держави, ініціативи з нормалізації життя громад і, головне, отримувати при цьому всебічну підтримку з боку організаторів та партнерів.

"Сьогодні ми вже маємо багато прикладів співпраці, але всі чекають від нас більш структурованої програми. І я сподіваюся, що саме Конгрес стане таким майданчиком", - зазначив керівник Офісу президента України, якого цитує пресслужба.

Як очікується, делегації відвідають регіони України, які постраждали внаслідок бойових дій або перебували під російською окупацією. "Станом на сьогодні запрошені учасники виявили бажання відвідати Київську та Чернігівську області, де вони матимуть змогу на власні очі побачити наслідки окупації та бойових дій, руйнування, яких завдала російська армія", - зазначив Кулеба.

Він розповів, що в рамках саміту передбачено обговорення реінтеграції українських територій, подолання гуманітарних викликів, відновлення життєдіяльності громад за участю міжнародних урядових та неурядових організацій. Учасники заходу також порушать питання розмінування та інноваційного розвитку територій.

За результатами саміту заплановано підписання підсумкової декларації та низки угод про партнерство на муніципальному рівні.

 

Теги: #саміт #офіс_президента

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