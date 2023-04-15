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10:57 15.04.2023

Кремль намагається підвищити свою привабливість перед Китаєм в оборонному секторі та стримати подальшу підтримку Японією України - ISW

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Кремль намагається підвищити свою привабливість перед Китаєм в оборонному секторі та стримати подальшу підтримку Японією України - ISW

Запустивши навчання Тихоокеанського флоту, Кремль, імовірно, намагається зобразити Росію рівноправним партнером Китаю в оборонному секторі й одночасно чинити тиск на Японію для стримування її підтримки України, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, імовірно, намагається зобразити Росію як рівноправного партнера Китаю у сфері оборони напередодні візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Москви з 16 до 18 квітня", - йдеться у звіті ISW за 14 квітня. Міністерство оборони Росії оголосило 14 квітня, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрінеться з Лі, щоб обговорити двостороннє оборонне співробітництво, а також питання регіональної та глобальної безпеки, зазначають аналітики Інституту.

Крім того, Кремль, ймовірно, сподівається зробити себе більш привабливим для Китаю, запустивши навчання Тихоокеанського флоту Росії, щоб продемонструвати військово-морську міць Росії в регіоні. Перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту Росії, ймовірно, призначені для того, щоб сигналізувати Китаю, що Росія підтримує цілі безпеки Китаю в Тихому океані і що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, попри деградацію російської військової потужності в Україні.

Крім цього, аналітики наголошують, що Кремль, імовірно, має намір використати перевірки бойової готовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку Японією України напередодні зустрічі G7 з 19 до 21 травня. За даними, Інституту, східний військовий округ Росії нещодавно перекинув батарею берегових ракетних комплексів "Бастіон" на острів Парамушир у північній частині окупованих Росією японських Курильських островів, що, за оцінкою ISW, ймовірно, стало попередженням Японії про подальшу підтримку України.

Водночас в ISW вважають, що російські військові не в змозі загрожувати Японії. Як повідомляв раніше ISW, частини 40 та 155 бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту зазнали великих втрат під Вугледаром Донецької області на початку 2023 і наприкінці 2022 року, водночас 155 бригада переформовувалася аж вісім разів за останній рік.

 

Теги: #війна #isw

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